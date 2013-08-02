Hapis cezası onanan Berlusconi yargıyı suçladı

İtalya'da Yüksek Mahkeme'nin, vergi yolsuzluğu cezasını onamasının ardından eski Başbakan Silvio Berlusconi televizyonlarda yayınlanan açıklamasında suçsuz olduğunu savundu.

Geçen yıl yapılan ve Ekim ayında sonuçlanan davada Berlusconi dört yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2006 yılında çıkarılan bir af yasası çerçevesinde cezası bir yıla indirilmişti.

Alan Johnston'ın BBC'de yer alan haberine göre, Berlusconi, yayınlanan video mesajında İtalyan yargısındaki 'taraflı güçleri' suçladı ve cezasına rağmen siyasi kariyerini sürdüreceğini söyledi.

Berlusconi, sahibi olduğu medya grubu Mediaset'te, düzenli vergi yolsuzluğu yapmakla suçlanıyordu.

İlerleyen yaşı nedeniyle Berlusconi'nin cezaevine girmek yerine bir yıl ev hapsinde tutulması ya da cezanın kamu hizmetine çevrilmesi bekleniyor.

İtalyan yargısının nihaî karar mercii olan Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklamasından kısa süre sonra Silvio Berlusconi televizyondan yayınlanan öfkeli video mesajında hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddetti ve yargıyı suçladı.

Arkasındaki İtalyan bayrağıyla, büyük bir çalışma masasında oturan Berlusconi'nin açıklamaları, daha çok bir liderin yaptığı 'ulusa sesleniş' konuşması tarzındaydı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı karşısında sarsılmış olduğu gözlenen Berlusconi, sert ve öfkeli konuşmasında, kendisini 'kovaladığını' iddia ettiği yargıyı eleştirdi.

"Taşıdığım yükün ağırlığını hiç kimse bilemez" diyen Berlusconi sözlerini "Bana karşı yürütülen kovalamacanın, baskının ağırlığını bilemezsiniz" diye sürdürdü.

Suçlamaları reddederek hiçbir hata yapmadığını belirten Silvio Berlusconi, ülkenin en yüksek yargı merciinin cezasını onaylamasına rağmen siyasetten ayrılmayacağını ifade etti.

Son seçimlerde oyların yaklaşık üçte birini alan partisini yeniden canlandırmaya çalışan Berlusconi, ülkeyi modernleştirmek için halktan destek istediğini ve en büyük önceliğinin yargı sisteminde reform yapmak olacağını savundu.

Berlusconi hakkında, aldığı dört yıl hapis cezasının yanısıra, 'kamu görevinden men edilme' cezası da bulunuyor. Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararı onamadı ve yeniden bir hukukî değerlendirme yapılmasına karar verdi.