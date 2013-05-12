Berlusconi: Beni yok etmek istiyorlar

İtalya'da eski başbakan ve merkez sağdaki Özgürlükçü Halk Partisi'nin (PDL) lideri Silvio Berlusconi, bazı yargıçların kendisini yok etmek istediğini ancak, bu kişilerin bunu başaramayacağını söyledi.

İtalyan siyasetinin son 20 yılına damgasını vuran ve kısa bir süre önce Milano Temyiz Mahkemesi'nin hakkındaki 4 yıllık hapis cezasını onadığı Berlusconi, partisinin Brescia kentinde düzenlediği mitingde yargıçlara yüklendi.

Mitingde konuşan 76 yaşındaki Berlusconi, meydanlara indiğini ve siyaset sahnesinde kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Eğer birileri beni korkutmak istiyorsa çok büyük bir yanlışın içindeler, hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

Adı pek çok davada geçen deneyimli politikacı, "Tarafsız olmayan yargıçlar beni ortadan kaldırmak istiyor. Onlar beni yok etmek istiyor çünkü son 20 yılda sol ile iktidar arasındaki yegane engel benim" diye konuştu.

Berlusconi, mitingde partisinin de destek verdiği mevcut geniş kapsamlı Enrico Letta hükümetine de ekonomiyi canlandıracak gerekli önlemleri alması konusunda kararlı bir şekilde destek vereceklerini ifade etti.

Miting öncesinde kentte, sol kökenli bazı protestocularla, Berlusconi yandaşları arasında zaman zaman gerilimli anlar yaşandı.

26 Ekim 2012'de sahibi olduğu Mediaset şirketinde televizyon yayın hakları satışı sırasında vergi kaçırmaktan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edilen Berlusconi, Mart ayında da 2005 yılında bir bankanın devri sırasında bazı telefon görüşmelerinin kayıtlarını yasa dışı bir şekilde ailesine ait ''Il Giornale'' gazetesinde yayımlanmasından ötürü 1 yıl hapis cezası almıştı. Berlusconi, bir başka davada da evinde reşit olmayan Faslı genç bir kızla ''Bunga Bunga'' olarak anılan partilerde ilişkiye girmek ve bu kızı tutuklu bulunduğu karakoldan kurtarması sebebiyle görevini kötüye kullanmaktan yargılanıyor.

PD'nin yeni lideri Epifani

Şubat ayındaki seçimlerden birinci çıkan ancak tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemeyince Berlusconi'nin partisi ile koalisyon hükümetine razı olan merkez soldaki Demokrat Parti (PD), yeni liderini belirledi.

Pier Luigi Bersani'nin istifasıyla boşalan genel sekreterlik seçimi PD'de başkent Roma'da genel kurul yapıldı. Genel kurulda oy kullanan 593 delegeden 458'inin oyunu alan 63 yaşındaki eski sendikacı Guglielmo Ettore Epifani, PD'nin yeni lideri oldu. Epifani, İtalya'nın büyük sendikalarından biri olan İtalya Genel İş Konfederasyonu CGIL'in 2002 ile 2010 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürütmesi ve İtalyan Sosyalist Parti kökenli olmasıyla tanınıyor.

Seçildikten sonra konuşan Epifani, bu göreve talip olmadığını ancak parti içinden gelen talepler nedeniyle sorumluluktan kaçamayacağını kaydetti.

Partisinin genel kuruluna katılan Başbakan Enrico Letta da Epifani'nin PD'nin başına gelmesinin kendi hükümeti için de iyi bir havadis olduğunu söyledi.

Son seçimlerden birinci parti çıkan PD'de o dönemin genel sekreteri Pier Luigi Bersani'nin, Berlusconi'nin partisi olmadan koalisyon arayışında ısrar etmesi, ardından da cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında aday gösterdiği isimlerin parti tabanında destek bulmaması nedeniyle istifa etmişti. Bersani'nin istifasıyla boş alan genel sekreterlik koltuğunu bugünden itibaren Epifani devralmış oldu.