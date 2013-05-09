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Dünya

Berlusconi’nin hapis cezası onaylandı

Berlusconi, geçtiğimiz yıl sahibi olduğu medya şirketinde vergi kaçırmaktan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti

09 Mayıs 2013 13:09

Milano'daki temyiz mahkemesi Berlusconi'ye verilen 4 yıl hapis cezasını onadı.

Berlusconi'nin avukatlar kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını açıkladı. Berlusconi'nin cezası Haziran ayında verilmesi beklenen Yargıtay kararı ile kesinlik kazanacak.

Berlusconi, geçtiğimiz yıl sahibi olduğu medya şirketinde vergi kaçırmaktan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, aynı zamanda 5 yıl siyasetten men ettiği Berlusconi'ye 3 yıl boyunca şirket kurma yasağı getirmişti. Suçlamaları reddeden Berlusconi ise savcıları taraflı davranmakla itham etmişti.

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