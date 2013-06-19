Hannes Swoboda: Türkiye'nin AB müzakerelerini engellemek hatadır

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Lideri Hannes Swoboda, Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetinin, 26 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği müzakeresini engelleme amacını eleştirdi. Haber sitesi Worldbulletin'in haberine göre Swoboda, Merkel'in müzakereyi engellemede ısrarcı davranmasının, bir hata olacağını söyledi.

Yapılması planlanan müzakerede açılacak olan, bölgesel politika ve yapısal unsur düzenlemerini içeren Bölüm 22'yi hatırlatan Swoboda, Almanya'nın Eylül ayında gideceği seçim öncesi bölümü açmanın cesaret gerktirdiğini ve bu cesareti Merkel'de görmediğini belirtti. Sosyalist Grup Lideri, yine de kendisinin haksız çıkmasını istediğini, Merkel'in Bölüm 22 hakkında fikrini değiştirmesini umduğunu söyledi. Almanya, Gezi Parkı protestolarında yaşanan polis şiddetini öne sürerek, Bölüm 22 konuşmalarını engellemeye çalışmştı.

Sosyalist lider Swoboda, Türkiye'de yaşanan durum için en iyi çözümün, bölümlerin açılması olduğunu belriterek, "Sadece Bölüm 22'nin değil, bölüm 23 ve 24'ün de hemen açılsın. AB'nin önde gelen bölümleri 23 ve 24'ü diğer adaylarla konuşurken, Türkiye ile konuşmaması tuhaf" dedi. Türkiye hükümeti hakkında konuşan sosyalist lider, "Yeni bölümleri açarak, Türkiye hükümetini insan hakları, hukuki reform ve daha derin demokratikleşme ile teste sokmalıyız" dedi. Parlamento'da Alman mevkisini de eleştiren Swoboda, katılım sürecinin Türkiye hükümeti ile ilgili değil, Türkiyelilerle ilgili olduğunu söyledi. Avrupa Birliği müzakere bölümlerinden 23, yargı ve temel hakları içerirken, Bölüm 24 adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklarını içeriyor.

Türkiye, AB'ye katılım sürecine 2005 yılında Hırvatistan ile beraber girdi. Hırvatistan, 1 Temmuz tarihinden itibaren birliğe katılan 28. Ülke olacak. Hannes Swoboda iki hafta önce Avrupa Parlamentosu'nu, Gezi Parkı direnişinin katılım müzakerelerini engellemek için bir bahane olarak kullanılabileceği hakkında uyarmıştı.

CHP tarafından AKP'nin "gerçek" yüzünü görmekte geç kalmakla eleştirilen Swoboda, AKP'nin ne üyesi ne de düşmanı olduğunu belirterek, "AK parti desteklediğimiz reformlar yapmıştı. Türkiye'de AB amacında yapılan iyi adımları takdir etmek ve hatalar yapıldığında eleştirmek benim görevim" cevabını verdi. AKP'ye de uyarıda bulunan sosyalist lider, "Ak parti sadece kısa dönem tepkileri değil, uzun dönem tepkileride hesaplamalı. Tarihten hepimiz biliriz ki, insanlar bir gün, isteklerine kulak asmayan hükümetleri cezalandırır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın valilerin olayları bitirmek için, gerektiğinde Silahlı Kuvvetler'den destek alabileceği açıklaması hakkında da konuşan Swodoba, "Orduyu kışlalarında tutmanın, AK Parti'nin politikası olduğunu düşünüyordum" dedi.