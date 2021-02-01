'Hangisi daha yakışıklı' anket sonuçlarına Ertuğrul Özkök itiraz etti; Rasim Ozan Kütahyalı'dan yanıt geldi: Hayırdır Özkök, bizim Ali İhsan Yavuz üstada mı özendin?

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in başlattığı "Hangisi daha yakışıklı" anket sonuçlarına itiraz edeceğini açıklayan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök' e yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir'in anket sonuçlarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzde 48'le önde olduğunu açıklamasına itiraz edeceğini açıklayan Ertuğrul Özkök'e yanıt veren Kütahyalı "Hayırdır Özkök, bizim Ali İhsan Yavuz üstada mı özendin? Bak biz o hatayı yaptık sonra ikinci seçimde 800 bin fark yedik:)) Akıllı ol" dedi.

Ertuğrul Özkök'e Twitter hesabından yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçlarına itiraz eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un o dönem söylediği "Hiçbir şey olmamış olsa da mutlaka bir şeyler olmuştur" sözlerine gönderme yaptı.

Kütahyalı şöyle dedi:

"Ertuğrul Özkök, bu seçimin sandık sonuçlarına itiraz edecekmiş. Dün köşesinde yazmış. "Hiçbir şey olmamış olsa dahi bu seçimde bir şeyler oldu" diyor. Hayırdır Özkök, bizim Ali İhsan Yavuz üstada mı özendin? Bak biz o hatayı yaptık sonra ikinci seçimde 800 bin fark yedik:)) Akıllı ol."

Ne olmuştu ?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün Cüneyt Özdemir'in 'Hangisi daha yakışıklı' anketiyle ilgili "Bu arada seçenekler arasına kendisini ve ROK’u da koydu. Yazıyı yazdığım sırada ROK yüzde 48’le açık ara birinci sırada gidiyordu. Onu yüzde 38’le Cüneyt Özdemir izliyordu. Orhan Pamuk’la ben ise çok gerilerde nal topluyorduk. Pamuk yüzde 10, ben yüzde 6 oy almıştım. Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim. Eminim, 'Bir şey yoksa bile mutlaka bir şeyler olmuştur” demişti.

TIKLAYIN: Ertuğrul Özkök, Cüneyt Özdemir'in "Hangisi daha yakışıklı" anketinde Kütahyalı'nın önde olduğunu yazdı: Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim