Ertuğrul Özkök, Cüneyt Özdemir'in "Hangisi daha yakışıklı" anketinde Kütahyalı'nın önde olduğunu yazdı: Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cüneyt Özdemir'in başlattığı "Hangisi daha yakışıklı" anketinde Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahtyalı'nın yüzde 48'le önde olduğunu belirterek, "Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim. Eminim, 'Bir şey yoksa bile mutlaka bir şeyler olmuştur” düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Önceki günün güzel haberi şuydu: Ben Orhan Pamuk’la aramda siyasi bir mesele var sanıyordum. Meğer bir 'heteroseksüel kıskançlık' meselesi varmış. Ama dünün haberi kötüydü. Cüneyt Özdemir kalktı, 'Hangisi daha yakışıklı' diye Orhan Pamuk’la beni gerçek yarışmaya soktu. Bu arada seçenekler arasına kendisini ve ROK’u da koydu. Yazıyı yazdığım sırada ROK yüzde 48’le açık ara birinci sırada gidiyordu.Onu yüzde 38’le Cüneyt Özdemir izliyordu. Orhan Pamuk’la ben ise çok gerilerde nal topluyorduk. Pamuk yüzde 10, ben yüzde 6 oy almıştım. Sandık sonuçlarına itiraz edeceğim. Eminim, 'Bir şey yoksa bile mutlaka bir şeyler olmuştur” ifadesini kullandı.