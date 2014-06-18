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Hanefi Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine karar verildi

Anayasa Mahkemesi, Devrimci Karargah Örgütü ve Oda TV davaları sanığı eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine karar verdi

18 Haziran 2014 22:44

Anayasa Mahkemesi, Devrimci Karargah Örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan, Odatv Davası kapsamında yargılaması devam eden eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme heyeti, 4 yıldır tutuklu bulunan Hanefi Avcı'nın bireysel başvurusunu da sonuçlandırdı. Heyet, Avcı'nın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Avcı'nın avukatı Refik Ali Uçar, müvekkilinin haklarının ihlal edildiğine karar verildiğini, kararın henüz kendisine ulaşmadığını belirtti. Hanefi Avcı'nın diğer avukatı Fidel Okan da, Anayasa Mahkemesi'ne uzun tutukluluk ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin yaptıkları bireysel başvuru sonucunda müvekkilinin haklarının ihlal edildiğine karar verildiğini, yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek tahliye talepli dilekçe sunacaklarını açıkladı.

 

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