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Hanefi Avcı: Cemaat hukuku mahvetti, hükümet izin verdi

Habertürk'ten Muhsin Kızılkaya'nın sorularını yanıtlayan Hanefi Avcı, Cemaat'in kendisine yönelik operasyonları engellemek için bazı emniyet mensuplarının devre dışı bırakıldığını söyledi

16 Haziran 2014 19:52

Habertürk yazarı Muhsin Kızılkaya'yla bir söyleşi yapan Hanefi Avcı, kendisine yönelik açılan davaların çöktüğünü söyledi.

Avcı, Cemaat'in kendisine yönelik operasyonları engellemek için karşısına çıkan bazı emniyet mensuplarının harcandığını ve devre dışı bırakıldığını ileri sürdü.


Hanefi Avcı, Cemaat'in son mağdurunun hükümet olduğunu ifade ederek, "Biri hukuku mahvetti, öteki de hukuku mahvetmesine izin verdi. Nimeti tepmek hiçbir zaman cezasız kalmaz. Cemaat bu kavgayı kaybetmeye mahkûm. Hiçbir örgüt devleti ele geçiremez. Bu hükümet, Cemaat'in en son mağdurudur. Benden de eski mağdurlar var. Örneğin Güneydoğu politikası bir dönem Cemaatin insafına terk edildi. İnanılmaz hukuk cinayetleri işlendi. Adi suçlarda bile olağanüstü cezalar verildi" diye konuştu 

Hanefi Avcı, Türkiye'nin Güneydoğu politikasının Cemaat'in insafına bırakıldığını ve bölgede pek çok hukuk cinayeti yaşandığını söyledi.

Söyleşinin tamamı

 

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