Hande Fırat: Konuştuğum üst düzey AKP'li isimler "Düzenlemenin 'dislike' ile alakası yok" dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesi tartışmalarını köşesine taşıdı. Fırat, görüştüğü üst düzey AKP'li yetkililerin, "Düzenlemenin Cumhurbaşkanı'nın YouTube'da aldığı 'dislike' ile alakası yok" dediğini aktardı. Dizi ve film platformu Netflix'in sosyal ağ olmadığını hatırlatan Fırat, "Kısacası bir gün MYK’da yapılan sunumdan sonra belli ki bir karışıklık olmuş. Üzerinde konuşulan düzenlemelerin Netflix ile bir ilgisi yok" görüşünü savundu.

Fırat, "Üst düzey birden fazla AK Partili isme bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı’nın YouTube’da aldığı dislike’larla ilgili olup olmadığını sordum. Konunun bununla ilgisi olmadığını söylediler. Bu arada şunu da söyleyeyim, liderler telefon ellerinde, 'Dur şu tweet’i atayım, kaç like almışım bakayım' diye yaşamıyorlar. Tüm bunları onlar adına yapan ekipleri var. Gelelim telaffuzuyla, Dark ve spoiler ile gündem olan Netflix’e... AK Partililer de Netflix’in bir sosyal ağ olmadığını biliyor. Ancak sanıyorum Cumhurbaşkanı’nın dizi izlemeye vakti olmamıştır. Kısacası bir gün MYK’da yapılan sunumdan sonra belli ki bir karışıklık olmuş. Üzerinde konuşulan düzenlemelerin Netflix ile bir ilgisi yok. Peki Netflix nasıl gündeme geldi? Son MYK toplantısında meşhur Z kuşağı konuşulurken gençlerin ne izlediği konusu da gündeme geliyor. Netflix AK Parti’nin gündemine de böyle geliyor. Özellikle LBGT dizi ve filmleri konuşuluyor." düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili henüz ortaya çıkmış tam bir taslağın olmadığını belirten Fırat, "Ancak üzerinde konuşulan maddeler var." ifadesini kullandı.

Fırat yazısında üzerinde konuşulan şu maddelere yer verdi:

"Sosyal medya platformlarının 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamına alınarak yasaya sosyal ağlarla ilgili özel hükümlerin eklenmesi.

Türkiye’de erişimi bir milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi.

Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağa BTK tarafından bildirimde bulunması.

Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağların kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvuruları en geç 72 saat içinde cevaplamakla yükümlü olması.

Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı sosyal ağların Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olması.

Altını bir kez daha çizelim: Bunlar kesinleşmedi ancak üzerinde konuşulan düzenlemeler. Kısa bir süre içinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor."

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Erdoğan'ın 26 Haziran'da yaptığı Youtube canlı yayını 378 bin 'dislike' (beğenmeme) almış, 'Oy moy yok' paylaşımları nedeniyle yayın yorumlara kapatılmıştı. '#oymoyyok' Twitter 'Trend Topic' listesine girmişti.

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