Tartışmaların odağındaki Medya Oscarları gecesinin düzenleyicisi RTGD'den üst üste istifalar

Tartışmaların odağındaki Medya Oscarları gecesinin düzenleyicisi Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği'nden üst üste istifalar. Gazeteci Murat Ağırel, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın, tartışmalarla gündeme gelen Medya Oscarları'nı düzenleyen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden istifa ettiğini iddia etti. Derneğin başkan yardımcısı Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses de yönetimden istifa etti. Başkanlığını ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın yaptığı Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin Medya Oscarları ödül gecesine ilişkin tartışma, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un kardeşi nedeniyle FETÖ ile ilişkilendirdiği iş insanı Murat Kapki'nin "Erdoğan'la fotoğraf vermek için sponsor olarak geceye sızdığını" iddiasıyla başladı.

Fuat Uğur, Murat Kapki'nin "Erdoğan'dan plaket almak için verdiği sponsorluk ücretinin 2 milyon lira" olduğunu öne sürdü.

Ancak bu iddiayla ilgili düzeltme yapan Uğur, Şebnem Bursalı'nın bu fiyatların söz konusu olmadığını söylediğini aktardı.

Uğur sponsorluk listesinin Murat Kapki için yeniden düzenlendiğini, başka bir ismin yerine Kapki'nin adının eklendiğini, bunun da Külliye'den yapıldığını öne sürdü.

Fuat Uğur: Murat Kapki'nin yerine geçeceği ismi Külliye çıkarmış

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV'de Can Coşkun ile Kayda Geçsin programında yeni bir iddiada bulundu.

Ağırel, ödül törenini düzenleyen ve başkanı Şebnem Bursalı olan medya derneğinin yönetim kurulunda bulunan Hande Fırat’ın, "sponsorluk için 2 milyon lira ödendi" iddialarının basına yansımadan hemen önce görevinden istifa ettiğini söyledi.

RTGD Genel Sekreteri Hande Fırat'ın dernekten istifa ettiği iddiasıyla ilgili T24, Şebnem Bursalı'ya ulaşmaya çalıştı. Bursalı'nın sekreteri konuyla ilgili dönüş yapacaklarını söyledi.

T24'ün ulaştığı bilgiye göre Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses de Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

TIKLAYIN: Fuat Uğur ile Şebnem Bursalı arasında 'Murat Kapki' tartışması; "Medya Oscarları'nda Erdoğan'dan plaket almak için 2 milyon lira ödedi"

TIKLAYIN: Fuat Uğur ile Şebnem Bursalı arasında 'Murat Kapki' tartışması; "Medya Oscarları'nda Erdoğan'dan plaket almak için 2 milyon lira ödedi"