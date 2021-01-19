Fuat Uğur: Murat Kapki'nin yerine geçeceği ismi Külliye çıkarmış

Başkanlığını Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın yaptığı Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği'nin 'Medya Oscarları' gecesine iş insanı Murat Kapki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf vermek için sponsorlukla 'sızdığını' iddia eden Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur konuyu bugün de köşesine taşıdı.

"İmamoğlu’nun reklamcısı ve Külliye sızıntısı Murat Kapki olayı hakkında iki mühim düzeltme" başlıklı yazısında Fuat Uğur Şebnem Bursalı'nın kendisini düzelterek Murat Kapki'nin sponsorluk başvurusundan sonra yerine geçeceği ismin Külliye'nin çıkardığını söylediğini yazdı.

İş insanı Murat Kapki'nin kendisine e-mail gönderdiğini belirten Fuat Uğur "hakkında yazdıklarımın yalan ve itibar cellatlığı olduğunu ileri sürüyor" dedi.

Kapki'nin "FETÖ’vari yöntemlerle iftira attığını" savunan Uğur, söz konusu iş insanının kendisine “Reklam piyasasından kimlerden ne karşılığında talimat alarak hizmet ettiğiniz ise malumumdur” dediğini vurguladı.

Fuat Uğur, Murat Kapki’nin sponsorluk için 2 milyon lira harcadığını işittiğini ancak RTGD Başkanı Şebnem Bursalı'nın yazının çıktığı gün yeniden kendisini aradığını ve “Fuatçığım nerede o para. Belki İstanbul’da o miktarda sponsorluk ücretleri olabilir ama burada öyle fazla değil” dediğini aktardı.

Uğur "Neyse, bir para vardı ama miktarında anlaşamadık demek" dedi.

TIKLAYIN: Fuat Uğur ile Şebnem Bursalı arasında 'Murat Kapki' tartışması; "Medya Oscarları'nda Erdoğan'dan plaket almak için 2 milyon lira ödedi"

TIKLAYIN: Fuat Uğur ile Şebnem Bursalı arasında 'Murat Kapki' tartışması; "Medya Oscarları'nda Erdoğan'dan plaket almak için 2 milyon lira ödedi"