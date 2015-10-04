Hamzaoğlu topun Podolski'nin eline çarptığını kabul etti: Bize olsa benim de canım yanar

2-0 kazandıkları Başakşehir maçı sonrasında Podolski'nin attığı golden önce topun eline çarptığını belirten Galatasaray teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bu hakemlerin takdiri. Bize de olsa benim de canım yanar. Savunma oyuncusuna çarptığında verilmiyor diye bir kural çıktı, hücum oyuncusunda ne olur, bilmiyorum" dedi.

Maç sonrasında konuşan Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Kontrollü oynamak zorundaydık. Süratli bir şekilde hücuma çıkan bir takım vardı karşımızda. Astana sonrası dinlenme şansımız da olmadı. İlk yarıda Nando'nun çıkardığı bir pozisyon var, o gol olsa belki maçın akışı değişebilirdi. Bekledik hamleleri yapacağımız zamanı. Wesley'nin daha çok oyuna yön vermesine çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Başakşehir'e başarılar diliyorum. Lukas'ın da eline çarpıyor, gördüm. Bu hakemlerin takdiri. Bize de olsa benim de canım yanar. Savunma oyuncusuna çarptığında verilmiyor diye bir kural çıktı, hücum oyuncusunda ne olur, bilmiyorum. Geçen sene şampiyon olduğumuzdan bu yana eleştiriler olacağını bekliyorduk. Çizgimizi bozmadan ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah sonuna kadar yürüyeceğiz.

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'la ilgili de konuşan Hamzaoğlu, "Wesley ile anlaştık tekrar. Zaten bir sorun olacağını düşünmüyorduk. Tribünlerde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kötü günde bizle beraber olsunlar aynı bugün olduğu gibi, biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.