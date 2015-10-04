T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamzaoğlu topun Podolski'nin eline çarptığını kabul etti: Bize olsa benim de canım yanar

"Savunma oyuncusuna çarptığında verilmiyor diye bir kural çıktı, hücum oyuncusunda ne olur, bilmiyorum"

04 Ekim 2015 01:33

2-0 kazandıkları Başakşehir maçı sonrasında Podolski'nin attığı golden önce topun eline çarptığını belirten Galatasaray teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bu hakemlerin takdiri. Bize de olsa benim de canım yanar. Savunma oyuncusuna çarptığında verilmiyor diye bir kural çıktı, hücum oyuncusunda ne olur, bilmiyorum" dedi.

Maç sonrasında konuşan Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Kontrollü oynamak zorundaydık. Süratli bir şekilde hücuma çıkan bir takım vardı karşımızda. Astana sonrası dinlenme şansımız da olmadı. İlk yarıda Nando'nun çıkardığı bir pozisyon var, o gol olsa belki maçın akışı değişebilirdi. Bekledik hamleleri yapacağımız zamanı. Wesley'nin daha çok oyuna yön vermesine çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Başakşehir'e başarılar diliyorum. Lukas'ın da eline çarpıyor, gördüm. Bu hakemlerin takdiri. Bize de olsa benim de canım yanar. Savunma oyuncusuna çarptığında verilmiyor diye bir kural çıktı, hücum oyuncusunda ne olur, bilmiyorum. Geçen sene şampiyon olduğumuzdan bu yana eleştiriler olacağını bekliyorduk. Çizgimizi bozmadan ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah sonuna kadar yürüyeceğiz.

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'la ilgili de konuşan Hamzaoğlu, "Wesley ile anlaştık tekrar. Zaten bir sorun olacağını düşünmüyorduk. Tribünlerde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kötü günde bizle beraber olsunlar aynı bugün olduğu gibi, biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

 

ETİKETLER

hamza hamzaoğlupodolskielle müdahalegalatasaraybaşakşehirwesley sneijder

İlgili Haberler

Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yerleşti: Başakşehir 0 - 2 Galatasaray

Galatasaray'ın gollerini 77. dakikada Podolski ve 84. dakikada Umut Bulut attı

Muslera: Bizi eleştirenlerin sesini her defasında kesmeyi başarabiliyoruz

"Bazıların sesi kesilmiyor ve eleştirilerine devam ediyorlar ama bu eleştiriler bizi etkilemiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24