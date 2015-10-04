T24 LogoT24 Logo
Spor

Muslera: Bizi eleştirenlerin sesini her defasında kesmeyi başarabiliyoruz

"Bazıların sesi kesilmiyor ve eleştirilerine devam ediyorlar ama bu eleştiriler bizi etkilemiyor"

04 Ekim 2015 01:27

2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından LigTV'ye konuşan Galatasaray'ın kalecisi Muslera, "Bazıların sesi kesilmiyor ve eleştirilerine devam ediyorlar ama bu eleştiriler bizi etkilemiyor. Biz her defasında bizi eleştirenlerin sesini kesmeyi başarabiliyoruz" dedi.

"Çok çok önemli bir üç puan kazandık. Son haftalara bakıldığında kazanmaya başlayan bir Galatasaray var" diyen Muslera, şöyle devam etti:

"Dört senedir buradayım ve dört senedir eleştirilen bir Galatasaray var. Ama bu dört seneye baktığınız zaman Türkiye'nin en başarılı takımı Galatasaray. Bazıların sesi kesilmiyor ve eleştirilerine devam ediyorlar ama bu eleştiriler bizi etkilemiyor. Biz her defasında bizi eleştirenlerin sesini kesmeyi başarabiliyoruz. Sezon başları hep zor olur ama her geçen maç performansım artıyor."

 

ETİKETLER

musleragalatasarayspor toto süper lig

İlgili Haberler

Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yerleşti: Başakşehir 0 - 2 Galatasaray

Galatasaray'ın gollerini 77. dakikada Podolski ve 84. dakikada Umut Bulut attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24