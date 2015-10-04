Muslera: Bizi eleştirenlerin sesini her defasında kesmeyi başarabiliyoruz

2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından LigTV'ye konuşan Galatasaray'ın kalecisi Muslera, "Bazıların sesi kesilmiyor ve eleştirilerine devam ediyorlar ama bu eleştiriler bizi etkilemiyor. Biz her defasında bizi eleştirenlerin sesini kesmeyi başarabiliyoruz" dedi.

"Çok çok önemli bir üç puan kazandık. Son haftalara bakıldığında kazanmaya başlayan bir Galatasaray var" diyen Muslera, şöyle devam etti:

"Dört senedir buradayım ve dört senedir eleştirilen bir Galatasaray var. Ama bu dört seneye baktığınız zaman Türkiye'nin en başarılı takımı Galatasaray. Bazıların sesi kesilmiyor ve eleştirilerine devam ediyorlar ama bu eleştiriler bizi etkilemiyor. Biz her defasında bizi eleştirenlerin sesini kesmeyi başarabiliyoruz. Sezon başları hep zor olur ama her geçen maç performansım artıyor."