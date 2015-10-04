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Spor

Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderliğe yerleşti: Başakşehir 0 - 2 Galatasaray

Galatasaray'ın gollerini 77. dakikada Podolski ve 84. dakikada Umut Bulut attı

04 Ekim 2015 00:14

Son şampiyon Galatasaray, istikrarsız sonuçlar ve eleştirler aldığı süreçte Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 77. dakikada Podolski ve 84. dakikada Umut Bulut'un golleriyle galibiyete ulaşan Galatasaray, bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir maçında büyük bir sürpriz yaparak, Umut Bulut'u yedeğe çekti ve genç Sinan'ı ilk 11'e aldı. Astana maçında iyi bir performans sergileyemeyen Semih Kaya, kulübeye çekilirken, sakatlıktan çıkmasına rağmen iki maçtır Hamza hocadan şans bulamayan Chedjou ise zorlu mücadeleye ilk 11’e girdi.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Jason Denayer 2. yarıya çıkmazken yerine Sabri Sarıoğlu oyuna dahil oldu. Sağ dizinde ağrı hisseden Belçikalı savunmacı 2. yarıya çıkmadı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Cenk Ahmet Alkılıç, Yalçın Ayhan, Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Mahmut Tekdemir, Visca, Badji (Dk. 70 Mossoro), Emre Belözoğlu, Enver Cenk Şahin (Dk. 82 Doka), Mehmet Batdal (Dk. 70 Cikalleshi)
Galatasaray: Muslera, Denayer (Dk. 46 Sabri Sarıoğlu), Chedjou, Hakan Balta, Carole, Bilal Kısa, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk. 63 Umut Bulut), Sneijder, Yasin Öztekin (Dk. 86 Olcan Adın), Podolski

Goller: Dk. 77 Podolski, Dk. 84 Umut Bulut (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 40 Badji, Dk. 71 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 46 Bilal Kısa, Dk. 50 Sneijder (Galatasaray)

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