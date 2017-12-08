Hamas'ın intifada çağrısına Hizbullah'tan destek

Hamas lideri İsmail Haniye’nin "yeni intifada" çağrısına Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah’tan destek geldi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından yapılan Filistin ayaklanması çağrılarına destek veren Lübnan Hizbullahı da 'intifada' çağrısında bulundu.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Nasrallah, televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında, “Direnişi tırmandırmak ve yeni bir Filistin intifadasına yönelik çağrıyı destekliyoruz. Bu, Amerika'nın kararına karşı en önemli ve en ağır cevaptır" dedi.

Konuşmasında Arap ve Müslüman ülkelere ABD'yi Kudüs kararını yeniden ele alması için baskı uygulamaya davet eden Nasrallah, Filistin halkına karşı 'apaçık bir ABD saldırganlığı' olarak nitelendirdiği karar geri alınıncaya dek taraflara müzakerelerin alınması çağrısı yaptı.

İntifada nedir?

İntifada Türkçe'de ayaklanma anlamına gelmektedir. Birinci intifada 1987 yılında başladı ve 1993'te Oslo'da imzalanan anlaşmaya kadar devam etti. İkinci intifada ise 2000 yılında başladı ve 2005'e kadar sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te birçok işyeri perşembe günü greve giderek kepenk kapatırken, binlerce Filistinli ise kararı protesto için sokağa indi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, İsrail askerleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 100’ün üzerinde kişi yaralandı.