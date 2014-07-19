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Dünya

Hamas: Gençlerimiz atsın diye çeyrek milyon el bombası hazırladık

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'le uzun süreli bir savaş için her türlü hazırlığı yaptıklarını açıkladı

19 Temmuz 2014 03:18

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, ''Biz, bu savaşı kazanacağız ve halkımız bayramda zaferimizi kutlayacak'' dedi.
    

Ebu Ubeyde, El Aksa televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında, "Gazzeli gençler düşmana taş yerine bomba atsın diye çeyrek milyon el bombası hazırladık. Savaşta harcadığımız cephaneyi aynı şekilde yeniledik" ifadesini kullandı.

Ubeyde, "İsrail'le uzun bir savaş için her türlü hazırlığı yaptık. İsrail'e karşı bu savaşı kazanacağız ve halkımız bayramda zaferimizi kutlayacak" diye konuştu.

Ebu Ubeyde, "Düşmanımız İsrail bu savaşta ölülerini gömmeye, yaralılarını gizlemeye, zararlarını örtmeye devam edecek. Biz, hedeflerimizi iyi biliyoruz ve bu düşmanımıza acı veriyor" ifadesini kullandı.

 

'Tüm dünya neler yapabileceğimizi gördü'

 

"Binlerce mücahidimiz savaşa katılmak için hazır bekliyor" diyen Ebu Ubeyde, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İsrail, halkımıza karşı saldırılarını durdurana ve haklarımızı tanıyana kadar her yerde vurmaya devam edeceğiz. Bu savaşta henüz askeri gücümüzün çok az bir kısmını ortaya çıkardık. Stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstereceğiz.''

Ebu Ubeyde "Tüm dünya neler yapabileceğimizi gördü. Zor şartlara ve ablukaya rağmen füzelerden, insansız hava araçlarına kadar pek çok konuda başarı gösterdik. Bizim için bunların ümmete birer örnek olması bile yeterlidir" diye konuştu.

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