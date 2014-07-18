Gazze'de ölü sayısı 281'e yükseldi

İsrail Gazze’ye karadan girdiği dün akşamdan beri 30 Filistinliyi daha öldürdü. Ölü sayısı 281'e yükseldi. İsrail hükümeti kara harekatını genişletme tehdidi savurdu.

İsrail askerlerinin, Hamas savaşçılarının kullandığı tünelleri de hedef aldığını aktarırken, İsrail 18 bin yedek askeri daha göreve çağırdı. İsrail ordusundaki asker sayısı 65 bine yükselirken, Netanyahu hükümeti Gazze'ye kara harekatının genişleyebileceğinin sinyallerini verdi.

Kara harekatı başladığı saattten beri 30 kişi öldü

Kara harekatının başladığı gece yarısından beri İsrail ateşinde ölenlerin sayısı 40’a yükseldi. Ölenler arasında 3 çocuk ile 5 aylık bir bebek de bulunuyor. 11 günlük İsrail saldırılarında Gazze’de ölenlerin sayısı 281 oldu.

8 Temmuz’dan beri İsrail tarafındaysa 1 sivil ve 1 asker öldü.



Gazze'deki bir BM yetkilisi İsrail’in kara harekatıyla birlikte binlerce Gazzelinin batı yönüne kaçtığını belirtirken, “İnsanlar doğudan kaçıyor. Sınırdan uzak durmaya çalışıyor. Yaklaşık 30 bin kişi Gazze’deki 27 BM okuluna sığındı” dedi.



Cuma öğleden sonra Gazze ile Han Yunus arasındaki anayol da boşaldı. Sadece sivillerle dolu bir minübüsün bu yoldan geçtiği görüldü.

Gazze'de yiyecek-içecek sıkıntısı

Dünya Gıda Programı da, Gazze’de yiyecek içecek sıkıntısının ‘had sahfada’ olduğuna dikkat çekerken, İsrail saldırılarının başladığı 8 Temmuz’dan beri evlerinden kaçan 20 bin kişiye acil ihtiyaç kumanyaları dağıttığını açıkladı.



Dünya Gıda Programı Sözcüsü Elisabeth Byrs, Cenevre’de yaptığı açıklamada İsrail’in kara harekatıyla birlikte Gazze’de gıda ihtiyacının ‘aşırı derecede’ arttığını vurguladı.

Gazze'de elektrik yok

Gazze’de elektrik sıkıntısı da büyüyor. İsrail’den Gazze’ye elektrik taşıyan kabloların yüzde 70’i zarar gördü.



Gazze Elektrik İdaresi’nden Fethi Şeyh Halil, durumu “Normalde 120 megawatt elektrik alıyorduk. Şu an sıfır. İsrail’den elektrik hatlarını tamir etmelerini istedik. Ama çok tehlikeli olduğunu söyleyip yapmadılar. Gazze’de şu an elektrik yok” sözleriyle anlattı.

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