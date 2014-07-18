İsrail Mescid-i Aksa'ya girdi

İsrail askerleri, Kudüs'teki Mescid-i Aksa’da Gazze’ye yönelik kara saldırılarını protesto eden bir gruba müdahale etti. İsrail polisi Kudüs'ün tarihi ‘Eski Şehir’ bölgesi çevresinde barikatlar kurdu.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa avlusunda protesto gösterisi yapan gruba müdahale etti. İsrail yönetimi, Kudüs'te 50 yaş altı erkekler ve 40 yaş altındaki kadınların Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı. Filistinlilerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelen Müslümanlar da yasak kapsamında cami avlusuna alınmıyor.

Kudüs'ün tarihi 'Eski Şehir' bölgesi çevresinde barikatlar kuran İsrail polisi, kurduğu kontrol noktalarında yaş sınırına uymayan ziyaretçileri geri gönderiyor.

Olaya tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı.

Ramazan ayı başından beri İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa girişindeki yaş yasağını üçüncü kez uyguluyor.

Bu arada Filistinli göstericiler Ramallah ve Doğu Kudüs'te de İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ediyor.

Kara saldırıları sürüyor

Gazze’ye 8 Temmuz’dan bu yana füze ve roket saldırıları düzenleyen İsrail, 17 Temmuz Perşembe akşamı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatı üzerine bölgeye kara saldırısına başladı.

İsrail 8 bin kişilik askeri güçle, ‘tünellere operasyon düzenlemek’ gerekçesiyle bölgeye girdi.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara saldırısının ardından İzzettin Kassam Tugayları ile İsrail ordusu arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gece boyunca süren saldırılarda 24 Filistinli öldürüldü, İsrail de bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Hasinat bölgesine girmeye çalışan İsrail özel güçlerine karşı yüz yüze çatıştıklarını ve İsrail askerlerinin büyük kayıp vermesi üzerine geri çekildiklerini duyurdu.