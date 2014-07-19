İsrail bombardımanında 4 çocuk öldü

İsrail'in gerçekleştirdiği topçu ateşinde, Gazze'nin doğusundaki sınır bölgelerindeki saldırılarda 4 çocuğun öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail topçu birliklerinin, Gazze'nin doğusundaki sınır bölgelerini yoğun bombardımana tuttuğu, saldırılarda 2'si kardeş 4 çocuğun öldüğü, 14 kişinin yaralandığını belirtti.
İsrail askeri birliklerinin, Gazze'nin kuzeyine açtığı topçu ateşinde de aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kudra, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye karadan başlattığı saldırılarda 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 410 kişinin yaralandığını aktardı. Kudra, 12 gündür Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarda 66'sı çocuk, 27'si kadın 279 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 210 kişinin yaralandığını kaydetti.