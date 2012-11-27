Hamam böceği yeme yarışmasındaki ölümün sırrı anlaşıldı

ABD'de geçen ay düzenlenen hamam böceği yeme yarışmasına katıldıktan sonra hayatını kaybeden Edward Archbold'ın yapılan otopsi sonucunda boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Miami 'nin kuzeyindeki Deerfield Sahili'nde, Ben Siegel Sürüngen Dükkanı'nda 6 Ekim'de düzenlenen yarışmaya 30 kadar kişi katılmış ve 32 yaşındaki Edward Archbold dışındaki yarışmacıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Archbold kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Amerikalı Archbold otopsi raporuna göre, solunum yolunu tıkayan hamam böceği parçaları Archbold'un nefes alamamasına neden oldu ve katılımcı boğularak öldü.

Birincilik ödülü bir piton olan yarışmanın hemen ardından fenalaşarak dükkanın önüne yığılan Archbold'un raporunda, yarışmacının kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı da belirtildi.