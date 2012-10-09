T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Piton yılanı kazanmak için onlarca hamam böceği yiyen adam öldü!

30'dan fazla kişinin katıldığı yarışmada ödül piton yılanıydı

09 Ekim 2012 14:54

ABD'nin Florida eyaletinde bir yarışmada onlarca canlı hamam böceği ve solucan yiyen bir kişi öldü. Edward Archbold adlı 32 yaşındaki yarışmacı, Cuma günü Deerfield Beach kentindeki bir pet-shop'ta düzenlenen yarışmada birinci oldu. Archbold kısa bir süre sonra fenalaşıp öldü.

Archbold'un ölüm nedeni otopsiden sonra kesinlik kazanacak. Polis yetkilileri, yarışmaya 30'dan fazla kişinin katıldığını, diğer yarışmacılara birşey olmadığını söyledi.

Yarışmanın yapıldığı pet shop'un sahibi Ben Siegel, "Çok üzüldük" dedi ve Archbold'un yarışmadan önce kötü görünmediğini belirtti.

Siegel'in avukatına göre yarışmacılar, böcekleri yemeye başlamadan önce 'bu eşsiz ve sıradışı yarışmada" tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair belge imzaladı.

Yarışmanın ödülü bir piton yılanıydı. Archbold, bu yılanı bir arkadaşına satmayı planlıyordu. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

hamam böceğipiton yılanısolucandeerfield beachedward archbold

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24