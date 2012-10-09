Piton yılanı kazanmak için onlarca hamam böceği yiyen adam öldü!

ABD'nin Florida eyaletinde bir yarışmada onlarca canlı hamam böceği ve solucan yiyen bir kişi öldü. Edward Archbold adlı 32 yaşındaki yarışmacı, Cuma günü Deerfield Beach kentindeki bir pet-shop'ta düzenlenen yarışmada birinci oldu. Archbold kısa bir süre sonra fenalaşıp öldü.

Archbold'un ölüm nedeni otopsiden sonra kesinlik kazanacak. Polis yetkilileri, yarışmaya 30'dan fazla kişinin katıldığını, diğer yarışmacılara birşey olmadığını söyledi.

Yarışmanın yapıldığı pet shop'un sahibi Ben Siegel, "Çok üzüldük" dedi ve Archbold'un yarışmadan önce kötü görünmediğini belirtti.

Siegel'in avukatına göre yarışmacılar, böcekleri yemeye başlamadan önce 'bu eşsiz ve sıradışı yarışmada" tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair belge imzaladı.

Yarışmanın ödülü bir piton yılanıydı. Archbold, bu yılanı bir arkadaşına satmayı planlıyordu. (BBC Türkçe)