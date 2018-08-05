Haluk Levent, Saros Körfezi için kendi rekorunu kıracak: 13 saatlik konser

T24

Şarkıcı Haluk Levent, Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Kara Boru Hattı Projesi’ni protesto etmek için 13 saatlik bir konser vereceğini duyurdu.

2004 yılında da 12 saat 5 dakikalık bir konser verdiğini hatırlatan Levent, “Ve şimdi 13 saate çıkarıyorum, var mısınız” diyerek sevenlerine de destek çağrısı yaptı. Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı çağrıda, “Sazlıdere (Saros) yok olmasın! Zaten her yer tek tek gidiyor.. Bizler Sazlıdere'ye doğal gaz taşıyan gemi iskelesi istemiyoruz.. Sonrası liman! Dünyanın en güzel Körfez'ini kirletmeyin” ifadelerini kullandı.

Levent, yasal başvuruların yapılacağını ve izin çıkması halinde konserin 27 Ağustos’ta Erikli sahilinde gerçekleşeceğini söyledi.