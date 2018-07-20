"Doğalgaz taşıyacak gemilere yapılmak istenen dolgu alan, Saros Körfezi'nin kimliğini bozup kirlilik yaratacak"

BOTAŞ, Edirne’nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi’ne doğalgaz taşıyacak gemiler için yaklaşık 270 metre uzunluğunda bir iskele ve dolgu platformu inşa etmek istiyor. Bölge sakinleri tarafından projenin Saros Körfezi'nin kimliğini bozacağı ve bölgede kirlilik yaratılacağına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı çevre sakinlerinin itirazları üzerine yapılamadı. Toplantı başka bir zamanda daha geniş bir salonda yapılacak.

Bölge sakinleri projenin körfezin kimliğini değiştireceğini belirterek, “Bu durum Körfez ve bölge halkı için idam fermanıdır. Saros Körfezi ‘Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi’ iken artık ‘Doğalgaz Tankerleri Boşaltım Bölgesi’ olacak” diyor.

SarosFSRU Gemi İskelesi ÇED Başvuru Dosyası geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Dosyaya göre proje yaklaşık 52.3 hektar alanı kapsayacak. Proje alanı içinde planlanan toplam dolgu alanı ise 13 bin 500 metrekare. Bu kapsamda yapılması planlanan toplam dolgu miktarı da 85 bin metreküp. Sazdere köy kahvesinde dün gerçekleştirilmesi planlanan ÇED Halkın Katılım Toplantısı bölge sakinleri yoğun katılım gerçekleştirdi. Ellerinde “Saros’umu siroza çe-vir-me” ve “Saros Körfezi’nde tankerler değil, balıklar yüzmeli” yazılı dövizler taşıyan bölge sakinleri salona sığmadı. Bakanlık yetkilileri ve Sazlıdere muhtarının tuttuğu tutanakta “aşırı katılım ve alanın dar olması gerekçesiyle toplantının yapılamadığını” belirtti. Toplantı daha geniş bir salonda, ilerleyen tarihlerde yapılacak. Bölge sakinleri “Başka bir Saros yok” dedi.

Kirlilik ve tahribat yaratır

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Trakya Platformu üyesi avukat Bülent Kaçar özetle şöyle konuştu:

“12 ay sürekli körfeze girip çıkacak olan dev kargo gemilerinin sığ körfez sularında karaya oturması ve kış koşullarında yaşanacak gemi kazalarında körfezde ciddi kirlilik ve ekolojide ciddi tahribat oluşacaktır. 100 bin tonluk gemi faaliyetleri ile zaten sürekli deniz varlıklarına, deniz çayırlarına, balık üreme alanlarına bırakılacak atıklar ve sızıntılar olacaktır. 17 km boru hattı ormanlarımızı ve tarım alanlarımızı tahrip ederek kurulacaktır. Saros Körfezi’nde ve ormanlarımızda geri dönülmez tahribat yaratacak. Ayrıca Saros Körfezi 1. Derece Deprem Bölgesi’dir. BOTAŞ Liman ve Boru Hattı projesi aktif fay hattı üzerin kurulacaktır. Liman ve boru hattının depremde zarar göreceği ve bu sebeple Saros Körfezi’ne de zarar vereceği açıktır. Bilimsel araştırmalara, planlara, hukuka ve doğa haklarına, Saros Körfezi’ne, özel ekolojik değerlerimize aykırı ÇED başvuru dosyası acilen Bakanlık tarafından reddedilmelidir. BOTAŞ bir kamu kurumu olarak kamu yararını gözeterek derhal bu projeden vazgeçmelidir.”