Haluk Levent, müzisyenler için destek kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kademeli normalleşmede müzisyenlere yönelik bir desteğin olmaması ve eğlence mekanlarının açılmaması sosyal medyada büyük tepki topladı. Müzisyen Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte meslektaşlarına fatura desteği duyurusu yaptı.

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Dün gerçekleşen bakanlar kurulu sonrasında yayımlanan genelgeye göre restoran ve kafelerin, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis ile açık olacağı duyuruldu. Eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı kararlaştırıldı.

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Ahbap'tan destek

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Levent, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız."