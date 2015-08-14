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Politika

Haluk Koç'tan 'süreli reform hükümeti teklif edildi' iddiasına tutanaklı yanıt

'4 yıllık koalisyon önerimize süreli bir hükümet önerisiyle karşılık verilince, genel başkanımız süresi belli olmayan bir hükümetle reform yapılamayacağını söyledi'

14 Ağustos 2015 01:03

CHP Sözcüsü Haluk Koç, AKP kaynaklarının "CHP'ye 3 aylık seçim hükümeti değil süreli reform hükümeti teklifinde bulunuldu" dediği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yaparak, “Bizim 4 yıllık koalisyon önerimize başbakan süreli bir hükümet önerisiyle karşılık verince, genel başkanımız süresi belli olmayan bir hükümetle reform yapılamayacağını söyledi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmelerinin ardından, "Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan bize şu ana kadar bir koalisyon değil, 3 aylık seçim hükümeti teklifi geldi" açıklamasını yapmış, ardından da "AKP kaynaklarının "AKP CHP'ye koalisyon görüşmelerinde, 3 aylık seçim hükümeti teklif etmedi, süreli reform hükümeti teklif etti" dediği yönünde haberler çıkmıştı.

AKP kaynaklarının bu iddiasına yanıt, CHP Sözcüsü Haluk Koç'tan geldi. CNN Türk'te, Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne oluyor?" programına bağlanan Koç, AKP'nin üç aylık hükümet önerisini kendisinin tuttuğu tutanaktan şöyle aktardı:

“Bizim 4 yıllık koalisyon önerimize başbakan süreli bir hükümet önerisiyle karşılık verince, genel başkanımız süresi belli olmayan bir hükümetle reform yapılamayacağını söyledi. Bunun üzerine başbakan, ‘3 ay sorumluluk almayışınızı anlayışla karşılıyorum’ dedi. Bu doğrudan başbakanın cümlesidir.”

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