Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu severek ayrıldı: Sohbetler entelektüel, tavırlar medeniydi!

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güzel, sıcak, entelektüel kelimeleriyle tanımladığı görüşmeden koalisyon çıkmadı. Neden koalisyon kuramadıklarını anlatan parti liderleri görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiğine vurgu yaptı. Davutoğlu, görüşmeler için “Bu medeni bir ilişkidir. Ne kadar medeni başladıysak o kadar medeni sürdürdük. Şu anda koalisyon zemini yok diye mutabık kaldık” derken Kılıçdaroğlu, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli yöneticilerine gerçekten de teşekkür ediyoruz. Son derece düzeyli bir tartışma geçti” dedi.

İki liderin açıklamalarının ilgili bölümleri şöyle:

Davutoğlu: Bu medeni bir ilişkidir

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“35 saat süren istikşafi görüşmeler neticesinde, parti politikaları gözden geçirilerek, takdire şayan bir anlayışla, çok önemli bir müktesebat oluştu. Bana, bizim taraftan Ömer Çelik dosyayı tevdii etti. Açık yüreklilikle söylüyorum, iki tarafı da takdir ederek ifade ediyorum, iki partinin en derinlikli ve en açık görüşmelerden, sonunda ortaya çıkan rapor da en kapsamlı müktesebattan oluşan bir metindir. Bu başlı başına bir kazanımdır. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum”

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“Bu medeni bir ilişkidir. Bunu şunun için zikrediyorum. Görüşmeler açık ilkeli ve şeffaf yürümüştür. Şeffaflık taraflar açısından. Derin tartışmalar yaşanmıştır, ama hep karşı taraflar birbirlerinin görüşlerini not etmişlerdir.”

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“Sayın Kılıçdaroğlu kendi ben kendi MYK’mızda istişarelerde bulunduk. Bugün bir araya geldiğimizde, karşılıklı güvenin arttığı, üslup ve usul anlamında anlayışa dayalı siyasette yumuşama ortak zemini güçlendiren bir atmosferin devam ettiğini görmekten büyük memnuniyet duydum”

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Hepiniz takip ettiniz, ana muhalefet partisiyle, koalisyona ulaşmamış bile olsak güzel bir usulüne uygun bir müzakere örneğini gösterdik.

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Ne kadar medeni başladıysak o kadar medeni sürdürdük. Şu anda koalisyon zemini yok diye mutabık kaldık.

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Kılıçdaroğlu: Güzel, sıcak, entelektüel…

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“Teamüllerin de gereği olarak Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Davutoğlu’na görev verdi. 13 Temmuz’da Sayın Davutoğlu ziyarete geldi. Güzel, sıcak, entelektüel deneyimi olan güzel bir görüşme oldu.”

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“Görüşmelerin çok güzel bir ortamda geçtiğini ifade etmek isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin değerli yöneticilerine gerçekten de teşekkür ediyoruz. Son derece düzeyli bir tartışma geçti. Tartışmalardan sonra Sayın Davutoğlu, ilk görüşmenin devamı olarak Başbakanlık Konutu’na davet etti, oraya gittik. Sayın Davutoğlu görüşmelerin bu kadar uzamasını beni ve partimi rahatsız ettiğini ifade ettik.”