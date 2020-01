Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem'in rol aldığı film 'Oscar' için yarışacak

Türk ve ABD’li yapımcıların birlikte gerçekleştirdikleri yüksek bütçeli Hollywood prodüksiyonu olan “The Ottoman Lieutenant” bir Amerikan filmi olarak Oscar aday adayı olacak. Bir Osmanlı hikâyesi olan filmin oyuncu kadrosunda, Amerikalı oyuncuların yanı sıra, Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Joseph Ruben'in oturduğu ve Birinci Dünya Savaşı'nı ABD'li bir hemşirenin gözünden anlatan The Ottoman Lieutenant'tan ilk görüntüler de yayımlandı. Jeff Stockwell'in senaryosunu yazdığı filmde, Haluk Bilginer "Halil Bey" rolünü üstlenirken, Selçuk Yöntem de "Melih Paşa" rolüyle ilk defa bir Hollywood filminde yer aldı.

Hikâye, Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da, Van’da geçiyor. Amerikalı bir hemşire ile bir Osmanlı subayı olan İsmail arasındaki aşkı konu edinen filmin başrollerinde Oscar ödüllü aktör Ben Kingsley, Kara Şahin Düştü ve Pearl Harbor filmlerindeki performansıyla hafızlara kazınan Josh Hartnett, Game of Thrones’ta Daario Naharis karakterini canlandıran oyuncu Michiel Huisman ve Da Vinci's Demons dizisi ile bilinen aktris Hera Hilmar var. Filmde ayrıca Halil Bey rolünde son olarak yine bir Hollywood yapımı Ben-Hur’da izlediğimiz Haluk Bilginer, Melih Paşa rolünde ise ilk defa bir Hollywood filminde rol alan Selçuk Yöntem yer alıyor.

Filmin yayımlanan ilk fragmanı şöyle:

Filmin çekimleri, Avrupa’nın en büyük platolarından biri olan Prag – Barrandov Stüdyoları’nda, Çek Cumhuriyeti, İstanbul ve Kapadokya’da gerçekleşti. Merakla beklenen film, Aralık ayında ABD’de kısıtlı bir gösterim sonrasında 2017’nin ilk çeyreğinde ABD başta olmak üzere tüm dünyada vizyona girecek.