Haluk Bilginer ekranlara dönüyor

Son yıllarda yurtdışında çekilen dizi ve film projelerinde yer alan Haluk Bilginer, yeni bir diziyle Türk televizyonlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

En son 2014 yılında “Kaçak” adlı dizide Ustura Faysal olarak rol alan usta oyuncu, yurtdışında yayınlanan dram türündeki bir dizinin yerli versiyonu için Limon Yapım’la el sıkıştı.62 yaşındaki usta oyuncunun Tuncel Kurtiz ve Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Ezel dizisindeki Kenan Birkan karakteri unutulmazlar arasındaydı.Yaklaşık üç yıl sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Bilginer'in yeni projesinin adı ve yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Bilginer'in aldığı ödüller

2004 Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü



2006 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü



2007 Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü



2008 Yeşilçam Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Adayı



47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Performansı