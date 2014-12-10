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Politika

'Halkı sokağa dökmek isteyenler yargıdan kurtulamayacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum Kesimi'nin uyarıları dikkate almadığı sürece sondaj çalışmalarına devam edeceklerini söyledi

10 Aralık 2014 22:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Makul şüphe paketini sokakta engelleriz” sözlerine ilişkin olarak, "Halkı sokağa dökmek isteyenler yargıdan kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, Türkiye Petrolleri'nin 60. yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ın güneyinde son dönemdeki gelişmeler bilesiniz ki hiçbir zaman dışında kalacağımız bir gelişme değildir. Barbaros Hayrettin Paşa orada da dolaşıyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan eğer burada kendilerine yaptığımız uyarıyı kale almadıkları sürece biz de oradaki çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Ocak ayı içerisinde inşallah Batı Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağız. Bu noktada yerli bir petrol sondaj platformunun yapılması ihtiyacı da ortaya çıkabilir. Bu platformu da hamdolsun tersanelerimizde yapabilecek güce sahibiz. Bunun da müjdesini vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

 

'Molotofkokteyleriyle bu ülkede siyaset yapamayız'

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç güvenlik reformuna ilişkin, "Bu düzenlemeyi bozmaya gayret edenler, bunun yegane sorumlusu olacaktır. Halkı sokağa dökmek isteyenler yargıdan kurtulamayacaktır" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Molotofkokteyleriyle bu ülkede siyaset yapamayız. Böyle siyaset yapılamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Vatandaşın camını, çerçevesini indirene sıcak bakamayız. Halkı öldürmeye yönelenlerle beraber hareket edenleri savunamayız. Devlet bunlara karşı belli yaptırımlar hazırlamak durumundadır. Şu anda hazırlanan paket böyle bir paket. Hayırlı olsun diyorum."

 

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