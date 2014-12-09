HDP'den Davutoğlu'na yanıt: Hakkımızda suç duyurusunda bulunsun

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “makul şüphe”yi de içeren Güvenlik Paketi için “Makul şüphe paketini sokakta engelleriz” yönündeki açıklamalarına verdiği “6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketi çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur” sözlerine, Sırrı Sürreyya Önder, "HDP olayların sorumlusu deniyorsa, hakkımızda suç duyurusunda bulunsun" diye konuştu.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş'ın linç edilmesini izin vermeyeceklerini belirterek, "Hükümetin çözüm sürecini zamana yayıp seçim argümanı olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kamu düzeni konusunda hükümet ile yaşanan anlaşmazlığa değinen Sırrı Süreyya Önder, "Hükümet sadece vatandaşlar evinde otursun, hiçbir şey yapmasın, bizi eleştirmesin istiyor. Ancak biz buna karşıyız. İnsanlar demokratik hakkını kullanabilir. Bir santim bile biz bu konuda geri adım atmayız. Anlaşmazlık bundan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Hükümeti izleme kurulu ve sekreterya konularında adım atmaya çağıran ve bunların hayata geçirilmesini talep ettiklerini dile getiren Önder, geri çekilme süreci ile ilgili olarak ise, "Hükümet geri çekilme istiyor. Eğer geri çekilmeyi talep ediyorsanız bu insanlar nasıl geri çekilecek? Yasal düzenlemelerini yapmadınız" diye konuştu.

Hükümet ile HDP arasındaki görüşmelerde genel affın da gündemde olduğunu belirten Sırrı Süreyya Önder, "Geri çekilme için genel af şart. Genel af ile de sınırlı kalmayacak bir dizi demokratikleşme paketine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.