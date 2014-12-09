Başbakan'dan 'makul şüphe paketini sokakta engelleriz' diyen Demirtaş'a: Dökülecek her kandan o sorumludur!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “makul şüphe”yi de içeren Güvenlik Paketi için “Makul şüphe paketini sokakta engelleriz” yönündeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Davutoğlu, “6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketi çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur” dedi.

Polonya'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Davutoğlu, özel uçak "TUR" ile 14.45'te Ankara'ya geldi. Davutoğlu'nu Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve öteki ilgililer karşıladı.

Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de Ankara'ya geldi. Başbakan Davutoğlu dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

‘Demirtaş'ı uyarıyorum’

HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Güvenlik paketini sokakta engelleriz" şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Davutoğlu şöyle konuştu:

“Kamu düzeni Selahattin Demirtaş'a da lazımdır. 6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketi çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur. 1 Ekim'de yaptığımız görüşmede kendisi böyle konuşmuyordu. Sokak eşkıyalarına halkın huzurunu teslim etmeyiz.”

‘Örgüt ve paralel yapı ortak çalışıyor’

Başbakan Davutoğlu, paralel yapı iddialarına ilişkin olarak da, “Suriye ve Irak benzeri görüntülere sokakları terk etmeyiz. Paralel yapıyla örgüt ortak çalışıyor. Kimin kimlerle görüştüğünü biliyoruz. Elimizde bunların belgeleri var” ifadelerini kullandı.