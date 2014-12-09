T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'dan 'makul şüphe paketini sokakta engelleriz' diyen Demirtaş'a: Dökülecek her kandan o sorumludur!

Başbakan Davutoğlu, Polonya dönüşü Demirtaş'a sert tepki verdi

09 Aralık 2014 17:19

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “makul şüphe”yi de içeren Güvenlik Paketi için “Makul şüphe paketini sokakta engelleriz” yönündeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Davutoğlu, “6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketi çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur” dedi.

Polonya'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Davutoğlu, özel uçak "TUR" ile 14.45'te Ankara'ya geldi. Davutoğlu'nu Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve öteki ilgililer karşıladı.

Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de Ankara'ya geldi. Başbakan Davutoğlu dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

 

‘Demirtaş'ı uyarıyorum’

 

HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Güvenlik paketini sokakta engelleriz" şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Davutoğlu şöyle konuştu:

“Kamu düzeni Selahattin Demirtaş'a da lazımdır. 6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketi çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur. 1 Ekim'de yaptığımız görüşmede kendisi böyle konuşmuyordu. Sokak eşkıyalarına halkın huzurunu teslim etmeyiz.”

 

‘Örgüt ve paralel yapı ortak çalışıyor’

 

Başbakan Davutoğlu, paralel yapı iddialarına ilişkin olarak da, “Suriye ve Irak benzeri görüntülere sokakları terk etmeyiz. Paralel yapıyla örgüt ortak çalışıyor. Kimin kimlerle görüştüğünü biliyoruz. Elimizde bunların belgeleri var” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

ahmet davutoğlubaşbakanselahattin demirtaşhdpgüvenlik paketimakul şüphe

İlgili Haberler

Demirtaş: 'Makul şüphe' paketini sokakta engelleriz

Selahattin Demirtaş: Çözüm sürecinin devam edip etmeyeceği Sayın Öcalan’ın sunduğu müzakere taslak metnine hükümetin vereceği cevaba bağlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24