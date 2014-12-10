Demirtaş'tan Davutoğlu'na yanıt: Dökülecek her damla kandan başbakan sorumludur

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu'nun "6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketi çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur” sözlerine, "Başbakan güvenlik güçlerine bu kadar yetkiyi verirse dökülecek her damla kandan başbakan kendisi sorumludur. Bizim açıklamalarımızı dikkatli dinlesin, çarptırmasın" diye yanıt verdi.

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 11. Kürt Konferansı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, konferans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı,

Selahattin Demirtaş, gazetecilerin "Davutoğlu'nun 'Demirtaş'ı uyarıyorum; Bundan sonra şehirleri kan gölüne çevireceklerini söylüyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur.'" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Sayın Başbakan'ın yapılan açıklamaları dikkatlice dinlemesi ve anlaması lazım. Yaptığım değerlendirmede asla ne şiddet çağrısı vadır ne de buna teşvik vardır. Tam tersine hükümetin çıkardığı veya çıkaracığı güvenlik paketinin cidde şekilde kan dökülmesine yol açacağı uyarısını yapıyorum ve bu konuda, bu paketin geçmemesi için bütün demokratik hakkımızı, muhalefet hakkımızı kullanacağımı belirtiyorum" cevabını verdi.

Demirtaş, "Ama Başbakanını verdiği cevapta kaygılarımızın haklı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü kendisi ilk etapta hemen kan döküleceğini ifade ediyor. Kim dökecek bu kanı. Kusura bakmasın ama kendisi güvenlik güçlerine bu kadar yetkiyi verirse, öldürme yetkisi verirse kanı bizatihi kendisi dökmüş olacak, sorumlusu da kendisi olacak. Topu başka yere atmaya, meseleyi çarpıtmaya gerek yok. Biz evrensel bir hak, anayasal bir hak olan gösteri, yürüyüş, miting hakkını kullanma konusunda irade beyan ettik diye bizi şiddet yanlısı göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. HDP'ni bu konudaki tutumu, çağrısı budur. Benim de yaptığım açıklama bundan ibarettir" diye konuştu.

"Kandil ziyaretiniz oldu, amacı neydi, ne çıktı içinden" sorusuna Demirtaş ,"Daha sonuçlarını alamadık. Arkadaşlarımız Kandil'den dönerken ben Brüksel'e gelmiştim. Zannedersem bugün gerekli açıklamaları yaparlar. Sayın Öcalan'ın sunduğu müzakere tartışma taslağı vardı. Hükümetle görüşüp hükümetin fikrini aldılar, bir de Kandil'de KCK ile görüşüp KCK'nin fikrini alacaklardı. Daha sonra imralı'ya gidilip bir kez daha tarafların yaklaşımları nedir, bu konuda karşılıklı bir tartışma yürütülecek" dedi.

'Başbakan dedektif gibi çalışmış'

Bir gazetecinin "Sayın Davutoğlu paralel ile bağlantınız olduğunu söyledi, bunun belgesi olduğunu söyledi. Ne diyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna Demirtaş, "Belge de galibe Bugün Gazetesi'ne demeç vermiş olmam. Başbakanın da doğrusu bu kadar çarpıcı bir zekaya sahip olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş olduk. Tam bir dedektif gibi çalışmış ve belgeyi bulmuş doğrusu çok da gizli bir yapıyorduk bu işi ama nasıl olmuşsa anlamış, çözmüş. Bugün Gazetesi'ne demeç verince paralel bağlantısı da çıkmış. Ne diyelim Allah akıl fikir versin" dedi.