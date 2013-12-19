Halkbank’a ayakkabı kutusuyla protesto

Genel Müdür Süleyman Aslan’ın rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Halkbank’ı protesto eden İzmirliler, Aslan’ın evinde yapılan aramada ayakkabı kutusundan çıkan 4,5 milyon dolara göndermede bulunarak, Karşıyaka şubesinin önüne ayakkabı kutuları bıraktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de Halkbank şubesinin camına sprey boya ile “hırsızlar” yazan kişi ya da kişiler, bankayı protesto etti.

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun yankıları sürüyor.

Gözaltındaki Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde yapılan aramada, ayakkabı kutusu içine gizlenmiş 4,5 milyon dolar bulunmasını protesto eden İzmirliler Karşıyaka’da Halkbank şubesinin önüne boş ayakkabı kutuları bırakarak bankayı protesto etti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de Halkbank şubesinin camına sprey boya ile “hırsızlar” yazan kişi ya da kişiler, bankayı protesto etti.