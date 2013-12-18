Ayakkabı kutusundaki 4,5 milyon dolar Twitter'a nasıl yansıdı?

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinden ayakkabı kutularına saklanmış şekilde bulunan 4.5 milyon dolar haberi sosyal medyada geniş yer buldu. Kullancılar içine para koydukları kendi ayakkabı kutularının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Aralarında ünlü simaların da bulunduğu çok sayıda kullanıcı olayla ilgili yüzlerce tweet attı. İşte o tweetlerden bazıları: