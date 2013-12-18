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'Genel Müdür'ün evindeki ayakkabı kutusunda 4.5 milyon dolar bulundu'

Halkbank Genel Müdürü Aslan'ın evindeki ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon doların bulunduğu ve bu paraya el konuldu

18 Aralık 2013 13:08

İstanbul'da başlatılan rüşvet operasyonu kapsamında evinde arama yapılan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde yapılan aramada kütüphanedeki ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar bulunduğu belirtildi.

DHA'nın adli kaynaklardan elde ettiği bilgiye, soruşturmada gözaltına alınan Süleyman Aslan'ın evindeki kütüphanede ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar bulundu ve bu paraya el konuldu.

Aslan'ın evinde kasa olmaması ise dikkat çekti.

Rüşvet parası olduğu iddia edilen 4.5 milyon doları, ayakkabı kutuları içerisinde konduğu kütüphanede ele geçirildi. Banka genel müdürünün eşinin telefon görüşmelerinde rüşvet alınan paralar için “Yeşiller geldi” dediği tespit edildi.

 

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