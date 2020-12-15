Halk TV'nin yayından kaldırdığı "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yeni adresi belli oldu

Halk TV'de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu katılımcıları Barış Yardakaş, İsmail Saymaz, Erol Mütercimler ve Elfin Tataroğlu'nun yorumcu olduğu "Şimdiki Zaman Siyaset" programı yayından kaldırılmıştı. Gazeteci Can Ataklı'nın iddiasına göre program KRT TV'de tekrar yayınlanacak.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında “Size bugün bir medya dedikodusu yazmak istiyorum” diyerek programın yeni adresini duyurdu.

“Peki program gerçekten katılımcıların başka kanallara çıkması ve Halk TV’nin o saatlerdeki reytingini düşürmesi nedeniyle mi kaldırıldı?” diye soran Ataklı şunları yazdı:

TIKLAYIN | Halk TV, "Şimdiki Zaman Siyaset" programını yayından kaldırdı

“Halk TV’den bu konuda hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Medya kulislerindeki yaygın inanışa göre ise; özellikle Barış Yarkadaş’ın CHP’de ortaya çıkan bazı taciz-tecavüz olaylarını İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da suçlayarak açıklaması, CHP’de rahatsızlık yarattı ve CHP bu programın kaldırılması için Halk TV’ye baskı yaptı.

Şimdi duyduğum dedikoduya gelelim.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bu olayla böylesine ilişkilendirilmesinden çok rahatsız olmuş.

CHP yöneticileri, KRT’nin yönetimiyle görüşmüşler.

Halk TV’den çıkarılanlar önümüzdeki günlerde aynı programı KRT ekranlarından sunmaya başlayacaklarmış.

NOT: Sahiplik açısından KRT, CHP’ye Halk TV’den çok daha yakın bir televizyon kanalı"

Yazının tamamını okumak için tıklayın...