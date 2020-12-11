Halk TV, "Şimdiki Zaman Siyaset" programını yayından kaldırdı

Halk TV, İsmail Saymaz, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve Erol Mütercimler’in gündemi değerlendirdiği "Şimdiki Zaman Siyaset’ programını yayından kaldırdı. Gürkan Hacır, başka TV kanallarında tartışma programına katılmalarının gerekçe gösterildiğini belirtti.

Hacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk TV izleyicilerine duyuru! Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş beni arayarak ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programımızın yayından kaldırıldığını iletti. Toktaş gerekçe olarak da ben, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimler’in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmamızı gösterdi. Bu durum Halk TV’nin diğer günlerdeki reytingleri etkiliyormuş. Son iki sezonda tam tüm haber kanalları içerisinde gün birinciliğini bize veren izleyicimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV’’te teşekkür ederiz. Başka mecralarda görüşmek dileğiyle." ifadesini kullandı.

Halk TV'den açıklama: "Nefes borusu olmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Halk TV, kurumsallaşma yoluna gittiğini ve bazı isimler ile yollar ayrılırken bazı isimlerin yeni programlara başlayacağını belirtti.

Kanaldan yapılan açıklama şöyle:

"Saygıdeğer Halk TV izleyicisine,

Sosyal medyaya da yansıdığı üzere Şimdiki Zaman Siyaset programını sonlandırma kararı aldık. Gürkan Hacır, Elfin Tataroğlu, İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş kanalımıza uzunca bir süre katkıda bulundu. Bundan dolayı kendilerine öncelikle teşekkür ederiz.

Sayın Erol Mütercimler’in katkılarından istifade etmeye devam edeceğiz.

Başka kurumlarda olduğu gibi Halk TV de, kurumsallaşma yolunda adımlar atarken, kâh yeni isim ve programlara yer veriyor, kâh bu tür kararlar almak durumunda kalıyor.

Halk TV, bir ihtiyaca cevap vermektedir. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, daha demokratik, daha özgür bir Türkiye özlemiyle yayıncılık yapmaktadır. Başında Demokles’in kılıcı sallandırılırken bile bu çizgisini değiştirmemiş, değiştirmeyecektir. Gizlenenleri açığa çıkarmaya, görülmesi istenmeyenleri göstermeye devam edeceğiz. Özgür yayıncılık ve haberciliğimizden ödün vermeyeceğiz.

Özetle tüm kuşatılmışlığa rağmen, savunduğumuz değerlere bağlı kalarak, güçlü isimlerle Türkiye’nin nefes borusu olma iddiasından vaz geçmeyeceğiz.

Halk TV’yi bugüne taşıyan izleyicilerimize bu açıklamayı bir borç bildik. Saygılarımızla."

Diğer yandan Halk TV ekran yüzlerinin başka kanallarda düzenli konuk olması ya da program yapmasının kanalın yayın çizgisiyle uyumlu olmadığı konusunun daha öncede gündeme geldiği ancak sorunun aşılamadığı öğrenildi.