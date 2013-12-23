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Ekonomi

Halk Bankası 1 Milyar 625 Milyon dolar değer kaybetti

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Halk Bankası'nın değer kaybı 1 milyar 625 milyon dolar" dedi

23 Aralık 2013 01:07

Halk Bankası'nın, Genel Müdürü'nün tutuklandığı yolsuzluk operasyonu sonrasında 1 milyar 625 milyon dolar değer kaybettiğini söyleyen Babacan, "Halk Bankası Genel Müdürümüzü de aksi ispatlanana kadar masum ve suçsuz kabul etmek durumundayız" diye konuştu.
Babacan, "Halk Bankası bu kadar konunun dışındayken, konunun, banka yanlış işlere düşmüş gibi yorumlanması yanlıştır ve bunun cezai yaptırımları vardır" dedi.
Bakan Babacan, operasyona ilişkin, "Biz hiçbir zaman yolsuzluğun üzerini örtmeyiz, yolsuzlukların arkasında durmayız gereği ne ise yaparız" diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Babacan,  "Bu süreçte halka açık şirketlerimizin değeri 269 milyar dolardan 249 milyar dolara düştü" dedi.
Babacan, "Türkiye sadece faizlerdeki düşüşten son 11 yılda 642 milyar lira tasarruf etmiş" diye konuştu.

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