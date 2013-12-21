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Halkbank Genel Müdürü: İmam-Hatip için bağış parasıydı

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması istenen Süleyman Aslan, savcıya verdiği ifadede, evinde ayakkabı kutuları içinden çıkan 4,5 milyon doların bağış parası olduğunu söyledi

21 Aralık 2013 05:52

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, evinde ayakkabı kutuları içinde bulunan 4.5 milyon dolarla ilgili savcıya verdiği ifadede “O paralar okul yapmak için toplanan bağış paraları” dedi. 
Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın habere göre Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılar Süleyman Aslan’a evinde ayakkabı kutuları içerisinde bulunan dolarlarla ilgili soru sordu. Aslan ifadesinde “Evimden çıkan 4.5 milyon doların tamamı bağışlardan toplanan paralardır. Bu paralar Makedonya’da Balkan Üniversitesi ve Osmancık’da İmam Hatip Lisesi’nin yapımında kullanılacaktır. Yardımsever insanlardan toplanan paralardı ve bunları oralara gönderecektim” dedi. Aslan’ın avukatı Ersan Şen “Süleyman Bey ifadesini verdi. Bu paraların hepsi bağış için toplanmış paralardır. Bunların delilleri sabit ve savcılığa bu delilleri sunduk. Bir korkumuz yok” dedi.

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