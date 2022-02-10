Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınanlar Mustafa Söylemez ve iki adamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili dün İstanbul’da gözaltına alınan 3 kişinin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu ortaya çıktı.

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Girne kenti, 8 Şubat’ta evinin yakınlarında öldürülen kumarhane ve sanal bahis sitelerini yöneten ve milyarlarca dolara hükmettiği iddia edilen Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili dün İstanbul'da 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. (DHA)

Ne olmuştu?

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca dün evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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