Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında 2 kişi daha gözaltına alındı. Sabah saatlerinde KKTC'de 1, İstanbul'da da 3 kişi gözaltına alınmıştı. Böylece gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edilecek.

Ne olmuştu?

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca dün evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti. (İHA)

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