Halid Meşal zafer gününde İsrail'e meydan okudu: Sizi asla tanımayacağız

Hamas'ın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Gazze Şeridi'nde düzenlenen ve onbinlerce kişinin katıldığı açık hava toplantısında söz alan Halid Meşal, "İsrail'i asla tanımayacaklarını ve İsrail'in elindeki toprakların tamamı üzerinde hak iddia etmekten asla vazgeçmeyeceklerini" söyledi.

Gazze Şeridi'ni ilk kez ziyaret eden Hamas'ın siyasi lideri Meşal, "Irmaktan denize, güneyden kuzeye kadar, Filistin bizimdir. Topraklarımızın bir santiminden bile ödün verilmeyecek. İsrail işgalinin meşru olduğunu asla kabul etmeyeceğiz. Ne kadar uzun zaman alırsa alsın, İsrail'in meşru bir tarafı olmayacak." dedi.

Gazze'nin batısındaki el Katiba tesislerinde toplanan on binlere konuşurken, sert ifadeler kullanan Meşal, İsrail'de tutuklu olan Filistinlileri kurtarma sözü de verdi ve İslamcı militanların, pazarlık amacıyla kullanmak üzere, İsrail askerlerini kaçırma yoluna başvurabileceklerini söyledi.



İsrail, 2006 yılında Filistin militanlarınca kaçırılan ve 5 yıldır Gazze'de saklanan İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması karşılığında kendi hapishanelerindeki 1027 Filistinliyi salıvermişti.

Filistinlilerin bütünleşmesi

Halid Meşal, Hamas hareketinin, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, "Filistin birliğinin simgesi ve tüm Filistin halkının danışma noktası olarak baktığını" da söyledi.

Hamas'ın siyasi lideri, "Danışma noktamız FKÖ'dür ve örgütün birlik içinde olmasını istiyoruz." dedi. Hamas, FKÖ çatısı altında yer almıyor.

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Halid Meşal'in bu sözleri, Hamas'ın FKÖ ile bütünleşme ve Filistin saflarını güçlendirme amacının yansıması olarak görüldü.

Batı Şeria'da doğmuş olan ama yaşamının çoğunu sürgünde geçiren Halid Meşal, bugünkü mitinge katılmak için 24 saat önce Gazze'ye ayak basmıştı.

BBC muhabiri, Gazze Şeridi'nde destek gören Hamas'ın, Arap Baharı'yla yeni İslamcı hükümetlerin iş başına getirilmesi ardından, bölgedeki siyasi etkisinin de arttığına inandığını kaydedetti.

Gazze'deki mitingin ortasında Hamas militanlarınca geçen ay Kudüs ve Tel Aviv'e atılan roketlerden birinin dev boyutlardaki maketi yer alıyor. Roket maketinin üzerinde "Made in Gaza" yazısı görülüyor.

İsrail ile Gazze'deki militanlar arasında 8 gün boyunca süren çatışmalarda 170 dolayında Filistinli ve 6 İsrailli ölmüştü. Hamas, bugünkü açık hava toplantısını, zafer mitingi olarak niteledi. (BBC Türkçe)