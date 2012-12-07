Halid Meşal 45 yıl sonra Filistin'de...

Gazze’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas’ın sürgüne gönderilen lideri Halid Meşal, 45 yıl aradan sonra Filistin topraklarında. Meşal, Gazze'ye indiğinde önce toprağı öptü.



Hamas’in siyasi lideri Halid Meşal, 11 yaşında çıktığı Filistin topraklarına 45 yıl sonra döndü. Büyük bir coşkuyla karşılanan Halid Meşal, Gazze'ye indiğinde önce inerek toprağı öptü.

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal'i, Gazze'deki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye karşıladı.

Kuveyt ve Ürdün’ün ardından 1999’dan itibaren Suriye’nin başkenti Şam’da yaşamaya başlayan Meşal, Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle Katar’a taşınmıştı. Hamas’ın lideri, Gazze’nin İsrail ile yaşadığı çatışmaların bitmesini simgeleyen zafer gösterisinde boy gösterecek.

Batı Şeria’yı 11 yaşındaki bir çocukken terk eden Meşal, Mısır’ın arabuluculuğu altında ateşkesle sonlanan sekiz günlük çatışmanın ardından Filistin’e ayak basmadan önce Reuters’a konuşarak, “Bir araya gelmemiz için yeni bir anlayış havası hakim” ifadesini kullandı.



İsrail sessiz



İsrail ise, Halid Meşal'ın 45 yıl sonra Gazze'yi ziyaret etmesini büyük bir dikkatle izliyor. İsrail bu konuda ise, sessiz kalmayı tercih etti.



Filistin'de birlik sinyalleri



Hamas, El Fetih ile ayrılığa düştüğü 2007’den bu yana kontrolünde olan Gazze’de yarın açık alanda büyük bir gösteri düzenlemeyi planlıyor. Hamas, hem İsrail’e karşı alınan zaferi, hem de örgütün kuruluşunun 25’inci yıldönümünü kutlamayı planlıyor.

Arap Baharı’nın ardından Batı Şeria’yı kontrol eden El Fetih ile tekrar yakınlaşan Hamas, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin uzun yıllar bu ülkede yasaklı kalan Müslüman Kardeşleri desteklemesiyle yeniden güç kazanmaya başladı.

İsrail ile Gazze arasında geçtiğimiz ay yaşanan çatışmalarda, 170 Filistinli ve altı İsrailli hayatını kaybetti. İsrail, çatışmaların Hamas zaferiyle sonuçlandığını reddederken, Hamas’ın güç kaybettiğini öne sürdü.