Halid Meşal 45 yıl sonra Filistin'e ayak basacak!...

Gazze’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas’ın sürgüne gönderilen lideri Halid Meşal, 45 yıl aradan sonra Filistin topraklarına adım atacak. Meşal, bugün Gazze Şeridi’nde düzenlenecek olan ve İsrail’le yaşanan çatışmanın bitmesini simgeleyen“zafer gösterisine” katılacak.

Hamas’in siyasi lideri Halid Meşal, bugün başlayacak olan iki günlük ziyaretinde, 45 yıl sonra Filistin topraklarına ayak basacak. Kuveyt ve Ürdün’ün ardından 1999’dan bu yana Suriye’nin başkenti Şam’da yaşayan, Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle Katar’a taşınmıştı. Hamas’ın lideri, Gazze’nin İsrail ile yaşanan çatışmalarının bitmesini simgeleyen zafer gösterisinde boy gösterecek.

Batı Şeria’yı 11 yaşındaki bir çocukken terk eden Meşal, Mısır’ın arabuluğu altında ateşkesle sonlanan sekiz günlük çatışmanın ardından Filistin’e ayak basmadan önce Reuters’a, “Bir araya gelmemiz için yeni bir anlayış havası hakim” ifadesini kullandı.

Filistin'de birlik sinyalleri

Hamas, El Fetih ile ayrılığa düştüğü 2007’den bu yana kontrolünde olan Gazze’de yarın açık alanda büyük bir gösteri düzenlemeyi planlıyor. Hamas, hem İsrail’e karşı alınan zaferi, hem de örgütün kuruluşunun 25’inci yıldönümünü kutlamayı planlıyor.

Arap Baharı’nın ardından Batı Şeria’yı kontrol eden El Fetih ile tekrar yakınlaşan Hamas, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin uzun yıllar bu ülkede yasaklı kalan Müslüaman Kardeşleri desteklemesiyle yeniden güç kazanmaya başladı.

İsrail ile Gazze arasında geçtiğimiz ay yaşanan çatışmalarda, 170 Filistinli ve altı İsrailli hayatını kaybetti. İsrail, çatışmaların Hamas zaferiyle sonuçlandığını reddederken, Hamas’ın güç kaybettiğini öne sürdü. (ntvmsnbc)