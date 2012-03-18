Halid Meşal: Arap Baharı ümmetin ayağa kalkmasıdır

T24 - Hamas siyasi lideri Halid Meşal, Arap Baharı'nın Müslümanlar tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Meşal, "Arap Baharı ümmetin yeniden ayağa kalkmasıdır" dedi.

İstanbul’da Anadolu Ajansı’na konuşan Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal Arap Baharı'yla birlikte bölgede çok büyük olayların yaşandığını ve hala yaşanmaya da devam ettiğini söyledi.

Meşal, "Bizler Filistinliler olarak bu ümmetin bir parçasıyız yabancı değiliz. Arap Müslüman toplulukların olaylara yaklaşımlarıyla aynı bakış açısını paylaşıyoruz. Arap Baharı'nın Ümmet tarihinde bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bize göre bu ümmetin yeniden ayağa kalkmasıdır" dedi.



'Araplar evlerinin içini yeniden düzenliyor'



"Arap Baharı'nda halkın özgürlük, reform, demokrasi, yolsuzluklarla mücadele amacı taşıdığını görüyoruz" diyen Hamas lideri Meşal, Arap halklarının evlerinin içini doğru temeller atmak için yeniden düzenlediklerini söyledi.

Arap Baharı'nin beraberinde ekonomik bir büyüme, gelişme, politik, kültürel bir kalkınmayı getireceğini savunan Meşal, "Ümmet kendi kararını kendi verme noktasına geldiğinde, gerçek anlamda demokrasiyi uygulayabildiğinde o zaman ümmet her alanda güçlü hale gelecektir" şeklinde konuştu.



'Öncelikli konumuz Filistin oldu'



Türkiye'de bulunmaktan da memnun olduğunu dile getiren Meşal şunları dile getirdi: "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ve Sayın Davutoğlu ile görüşmelerimiz oldu. Yanlarında bazı bakanlar ve yetkililerle de görüştük. Biz bu görüşmelerden çok memnunuz. Görüşmemizin önemli bir bölümünde Filistin meselesini ele aldık. Filistin iç barışı, Gazze’ye gerçekleştirilen Siyonist saldırı, Kudüs ve Batı Şeria’daki İsrail yerleşim politikasını, İsrail’in Filistinli haklarına karşı uyguladığı baskıyı, ayrıntılı dosyalar halinde görüştük. Bunlar öncelikli konulardı. Aynı zamanda İslam ve Arap dünyasında yaşanan genel durumları, bölgede yaşanan olayları bölgesel ve uluslararası alanlarda ele aldık."