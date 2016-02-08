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Al Jazeera: Halep’te rejim güneyden, YPG batıdan saldırıyor

Rusya 30 Eylül'den beri Suriye'de rejim güçlerini hava saldırılarıyla destekliyor

08 Şubat 2016 15:53

Suriyeli muhalifler, YPG ile çatışmaların ardından Halep'teki üç köyden daha çekildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Aklamiye, Deyr Cemal ve Mareanar köylerini terk ettiğini belirtirken, rejim güçlerinin de Türkiye'ye 20 km uzaklıktaki Tel Rifat'a bağlı Bakfeen köyünü de el geçirdiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin çekildiği Minnigh hava üssüne yakın stratejik üç köye YPG'nin girdiğini belirtti. Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdürrahman "Muhaliflerle YPG arasında bir süre çatışma yaşandı. Ardından Kürtler muhaliflere 'Rusların havadan bombalamasını istemiyorsanız köylerin kontrolünü bize verin' dedi. Sonra muhalifler köylerden çekildi" dedi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Suriye Ordusu'ndan bir kaynak da  yaptığı açıklamada "Muhalifler, YPG ile hükümet güçleri arasında sıkışmış durumda" dedi.  Rusya 30 Eylül'den beri Suriye'de rejim güçlerini hava saldırılarıyla destekliyor.  Son iki haftada Halep civraına yoğunlaşan Rus saldırıları sonrası rejim ve Hizbullah milisleri Azez-Halep hatındaki Zehra ve Nubbul köylerindeki muhaliflerin kuşatmasını kırdı.

Rejim sınıra 20 kilometre uzaklıktaki Tel Rifat'a doğru ilerlerken binlerce kişi Türkiye sınırına kaçtı.  Rejim güçleri şu anda Tel Rifat'ın 5 km uzağındaki Bakfeen köyünü ele geçirmiş durumda.  Sahadaki en yaygın aktivist ağına sahip Gözlemevi'nin başkanı Abderrrahman, "Rejim güçleri Türkiye'den Suriye'ye silah ve savaşçı girmesini engellemek için Tel Rifat'a oradan da Azez'e doğru ilerliyor" bilgisini verdi.

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