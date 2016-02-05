Halep ve Azez’den Türkiye’ye doğru yeni göç dalgası başladı, asker ve polis izinleri iptal edildi

Suriye ordusunun Rus savaş uçaklarının desteğiyle Azez'e doğru başlattığı saldırının ardından aralarında Türkmenlerin de bulunduğu binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına akın etmeye başladı.

Yollara düşen ve Türkiye sınırına yakın noktalara ulaşan Suriyeliler ise şimdilik, Suriye tarafında bulunan çadır kentlere yerleştiriliyor.

DHA2da yer alan habere göre, Son günlerde Esad rejiminin Rusya desteğiyle Halep kırsalında başlattığı operasyonun ardından aralarında Türkmenlerin de bulunduğu binlerce kişi evlerini terk etti. Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan Suriyelilerin bir kısmı bugün sınıra ulaştı. Azez'in çevresindeki köylerdeki evlerini terk eden Suriyeliler, Türkiye sınırındaki Suriye'nin Sucu Köyü yakınlarında kurulan ve her türlü ihtiyacı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan çadırlara yerleştirildi.

Birkaç gün içerisinde binlerce kişi gelebilir

Öte yandan rejim güçlerinin başlattığı operasyondan kaçmaya çalışan binlerce Suriyelinin kafileler halinde birkaç gün içinde Türkiye sınırına ulaşması bekleniyor. Sınır hattında güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı Türkiye tarafında ise göçe yönelik hazırlık başlatıldı. Bu kapsamda AFAD tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'nın gümrük sahası yakınında çadır kurulduğu ve sığınmacıların burada kayıt altına alınacağı bildirildi.

Halen yakın noktalardan yola çıkan Suriyelilerin ise yanlarında birkaç parça eşya olduğu ve ağaçlık bölgelerden yürüyerek sınır hattına doğru geldiği gözlendi.

Sınır tellerine dayandılar

Halep ve köylerindeki evlerini terk ederek Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyelilerden bazıları sınıra dayandı. Azez'e yakın köylerden yola çıkan ve sayıları bini bulan kalabalık, Kilis'in Arpakesmez Köyü'nün bulunduğu bölgede tel örgülere ulaştı. Türkiye'ye geçişlerine izin verilmeyen kalabalığın bekleyişinin devam ettiği sınır hattında güvenlik önlemleri de artırıldı.

Kilis'te sınırdaki hareketlilik nedeniyle görevli asker ve polislerin izinleri ikinci bir karara kadar kaldırıldı.