Hakkındaki belgeselden bir bölüm izlediğini söyleyen Britney Spears: İki hafta ağladım

Şarkıcı Britney Spears, hakkında hazırlanan "Framing Britney Spears" isimli belgeselin bir bölümünü izledikten sonra iki hafta ağladığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, şarkıcı Britney Spears, müzik sektöründeki yükselişi, tabloid medyanın uyguladığı psikolojik şiddeti, 2008 yılında isteksiz bir şekilde rehabilitasyon merkezine yatışı ve babasının vasisi olmasını konu alan belgeselle ilgili açıklama yaptı.