Hakkındaki belgeselden bir bölüm izlediğini söyleyen Britney Spears: İki hafta ağladım

Kendi Instagram sayfasında paylaşım yapan Spears, "Belgeselin hepsini izlemedim ancak izlediğim bölümünün beni altına aldığı mercek utandırdı" dedi. Spears "İki hafta boyunca ağladım, hâlâ bazen ağlıyorum" yazdı.
Spears, yazdığı yazıyı Aerosmith'in Crazy şarkısına yaptığı dansla paylaştı.
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