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Hakkındaki belgeselden bir bölüm izlediğini söyleyen Britney Spears: İki hafta ağladım

31 Mart 2021 08:27

Şarkıcı Britney Spears, hakkında hazırlanan "Framing Britney Spears" isimli belgeselin bir bölümünü izledikten sonra iki hafta ağladığını söyledi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, şarkıcı Britney Spears, müzik sektöründeki yükselişi, tabloid medyanın uyguladığı psikolojik şiddeti, 2008 yılında isteksiz bir şekilde rehabilitasyon merkezine yatışı ve babasının vasisi olmasını konu alan belgeselle ilgili açıklama yaptı. 

Kendi Instagram sayfasında paylaşım yapan Spears, "Belgeselin hepsini izlemedim ancak izlediğim bölümünün beni altına aldığı mercek utandırdı" dedi. Spears "İki hafta boyunca ağladım, hâlâ bazen ağlıyorum" yazdı. 

Spears, yazdığı yazıyı Aerosmith'in Crazy şarkısına yaptığı dansla paylaştı.

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