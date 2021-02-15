Rakibi Hulu'nun ardından Netflix de Britney Spears belgeseli hazırlıyor

The New York Times'ın hazırladığı, Hulu platformunda yayınlanan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından Netflix'in de bir Britney Spears belgeseli hazırladığı ortaya çıktı.
Bloomberg'in aktardığı habere göre, Hulu'daki ses getiren belgeselin ardından Netflix de 2007 yılında ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, magazin basınının yoğun takibi altında kalan şarkıcı Britney Spears'ın belgeselini hazırlıyor.
Netflix'in hazırladığı belgeselin gerçek suç alanında tanınan Erin Lee Carr tarafından yönetileceği ortaya çıktı.
Bloomberg, Netflix'in projesinin Hulu'da çıkan belgeselden önce de hazırlandığını aktarıdı.