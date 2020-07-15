"Free Britney": Hayranları Britney Spears'ın hayatının kontrolünü geri almasını istiyor

Şarkıcı Britney Spears’ın hayranları, Spears’ın 2007'de geçirdiği ruh sağlığı sorunlarının ardından bütün finansal ve sağlık süreçlerinin vasi eline geçmesine karşı kampanya başlattı. Tedavisinin ardından konserler veren, albüm çıkaran Spears’ın kendi gelirleri üzerinde kontrol sahibi olamamasına tepki olarak başlayan “Free Britney” kampanyası sosyal medyada gündem oldu.

Britney Spears'ın 2007'de yaşadığı ağır depresyon nedeniyle gördüğü tedaviden sonra babası Jamie Spears vasi olarak görevlendirilmiş, Spears'ın finansal ve tıbbi süreçlerinin tüm kontrolünü üstlenmişti. Spears'ın babasının 2019'a kadar süren vasiliği geçen yıl ondan alınıp Jodi Montgomery isimli bir kadına verildi. Vasilik görevi süren kişi Spears'ın bütün tedavisi, tıbbi kayıtları, günlük hayatta görüştüğü insanlar, iş anlaşmalarını kontrol etme yetkisine sahip.

Spears'ın vasilik durumu bu yıl 22 Ağustos'ta mahkemede tekrar görüşülecek. Hayranları ünlü şarkıcının üzerinden vasinin kaldırılması için kampanya başlattı.

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Genelde yaşlılar ya da ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişiler için uygulanan sistemin geçirdiği sağlık sorunlarının ardından albüm çıkaran, turneye çıkan, dizilerde konuk oyuncu olarak rol alan Britney Spears için hâlâ sürüyor olması hayranlarının tepkisini çekiyor.

Britney Spears'ın bütün finansal ve tıbbi süreçleri uzun bir süre babasının daha sonra da Montgomery'nin kontrolü altında oldu.

Spears kendisini merak eden hayranlarına sık sık sosyal medyadan "İyiyim" mesajı verse de Free Britney kampanyası internet üzerinden 134 bin imza topladı.